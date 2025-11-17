Credit: press

Dopo il successo annunciato del nuovo tour europeo, i Tortoise saranno ancora in Italia per altri due appuntamenti oltre a quello del 25 gennaio a Perugia al Teatro del Pavone (sold out).

La band di Chicago presenterà “Touch”, il nuovo album pubblicato da International Anthem e Nonesuch Records, primo lavoro in studio dal 2016 e nuova tappa nella loro continua evoluzione tra sperimentazione, eleganza jazz, pulsazioni kraut e visioni cinematiche, a Bologna e Milano:

Milano, 17.04.2026, Santeria Toscana 31



Bologna, 18.04.2026, Link 2.0

