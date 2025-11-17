Credit: Simon Öster

Miranda Coral Engholm, nata e cresciuta nel sud della Svezia, ha debuttato nel 2019 con il singolo “find me wrong”. Il suo sadcore ha, fin da qual momento, lasciato il segno. Nel 2021 ha pubblicato il suo album di debutto “Spoon”, registrato insieme a Joakim Lindberg (Studio Sickan) a Malmö, che ha unito il suo intimo sound lo-fi a una produzione più ambiziosa.



Ora la fanciulla è tornata con il nuovo singolo “Garden”, primo assaggio del suo prossimo album in uscita questa primavera. Il brano è un ritratto indie-pop della ricerca estenuante di un’attenzione che non arriva mai e dell’imbarazzo che segue quando si rimane soli: “È come giocare in giardino ma senza tutti i tuoi amici“.

Musicalmente, “Garden” rimane radicato nello stesso universo indie intimo e attuale per cui Coral è stata precedentemente elogiata, ma la sua nuova collaborazione con i produttori Gustav Alte ed Emil Brorson spinge la musica in una direzione più raffinata. Qui troviamo un paesaggio sonoro più ampio, pur mantenendo la nitidezza emotiva che è sempre stata il suo marchio di fabbrica.

