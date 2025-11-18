Credit: Jason Thrasher

Dopo quasi quindici anni dall’uscita del suo sesto LP, “Breaks In The Armor”, Crooked Fingers – ovvero Eric Bachmann, ex frontman degli Archers Of Loaf – tornerà con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Swet Deth“, in arrivo il prossimo 27 febbraio via Merge Records.

Il ritorno di Bachmann a Crooked Fingers è stato determinato dalla portata delle canzoni di “Swet Deth”, che richiedevano arrangiamenti più complessi e spazi più ampi rispetto alla sua recente produzione solista. Alla ricerca di ciò che riteneva necessario per le canzoni, ha chiamato alcuni amici fidati – Jeremy Wheatley alla batteria e alle percussioni, Jon Rauhouse alla pedal steel – e ha invitato un dream team di nuovi collaboratori – tra cui Matt Berninger e Sharon Van Etten – per registrare. Dopo anni di tour da solista, il processo di espansione del suo sound ha messo alla prova Bachmann proprio come era successo in passato con le registrazioni di Crooked Fingers, rendendo facile la decisione di tornare al nome d’arte.

“Cold Waves” è una emozionante reintroduzione di ciò che Bachmann è in grado di fare come Crooked Fingers. La sua ironica e sensibile attenzione al dolore della rottura viene trasformata in un inno dalla batteria di Wheatley e arricchita dal power pop delle armonie di Mac McCaughan dei Superchunk.

Bachmann dice del nuovo pezzo:

Ho sognato una bellissima e colossale amata con sei ali che si alzava dall’orizzonte sopra le ceneri della terra morente; laser artici pulsavano dai suoi occhi e fuoco scorreva dalle sue dita, congelando, poi sciogliendo e poi congelando di nuovo tutto in un istante; illuminando la notte con la morte e l’apocalisse, distruggendo tutto sul suo cammino. Quando mi sono svegliato, mi sono reso conto di essermi profondamente innamorato di lei, ma temevo che fosse in realtà una trappola, cosa che, col senno di poi, era chiaramente.

“Swet Deth” Tracklist:

1. Cold Waves

2. From All Ways

3. Spray Tan Speed Queen (In A German Car)

4. Insomnia

5. Empty Love And Cheap Thrills

6. Haunted

7. Hospital

8. (I’m Your) Bodhisattva

9. Lena

10. Steady Now