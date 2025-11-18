Dopo i recenti concerti del mese scorso (tra cui quello all’Hacienda di Roma), gli Ist Ist torneranno in Italia anche nel 2026.
La band post-punk di Manchester pubblicherà il prossimo 6 febbraio, via Kind Violence Records, il suo quinto LP, “Dagger” e arriverà a presentarlo anche nel nostro paese nel mese di marzo.
Una sola data per la formazione britannica prevista per martedì 17 alla Santeria Toscana 31 di Milano.
I biglietti, che costano 25 € + d.p., si potranno trovare su ‘Dice.fm‘, ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it‘ a partire dalle ore 10 di venerdì 21 novembre.