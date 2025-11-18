credit: press

Tra delicate atmosfere indie folk e richiami ai Beatles della seconda metà dei ’60 e a Elliott Smith, “Mirò”, la nuova uscita targata Fringuello, è un brano che parla dei primi giorni di una relazione, di quel momento fragile e luminoso in cui si cerca di apparire al meglio, nascondendo le proprie imperfezioni. Siamo molto contenti di potervi proporre in esclusiva il video del brano.

Il video, girato con una Handycam durante il tour dell’album d’esordio “Iceberg” (2023), è un diario visivo fatto di attese, viaggi e palchi, un racconto autentico della vita on the road della band.

Registrato interamente su nastro analogico con strumentazione vintage da studio, “Mirò” restituisce un suono caldo, organico e senza tempo — un ritorno all’essenza della musica suonata, viva e imperfetta.

Fringuello è un progetto lo-fi e DIY nato da un’idea di Lorenzo Fringuello e successivamente evoluto in una band formata da quattro ragazzi di Terni. Il progetto prende forma nel 2022, quando Lorenzo e Leonardo iniziano a registrare le prime tracce di quello che diventerà il loro debutto, “Iceberg” (2023, Fringuello Dischi). Armati di un registratore a nastro a otto tracce, qualche microfono, una batteria sgangherata, un basso e una chitarra, i due danno vita al disco nel soppalco di un negozio di vinili, restituendo un suono caldo e autentico.



Una volta terminato l’album, Lorenzo (voce, piano e chitarra) e Leonardo (chitarra) trovano in Giorgio (batteria) e Jacopo (basso) la formazione ideale per completare la band. Il sound di Fringuello unisce il folk psichedelico anni ’60 (Beatles, Donovan, Small Faces) alle sfumature indie rock degli anni ’90 e 2000 (Belle & Sebastian, Mac DeMarco), in un equilibrio tra malinconia, leggerezza e spontaneità.

