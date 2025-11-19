Meredith Lampe, Isaac Stalling, Cody Edgerly e Kenny Monroe hanno scelto la Born Losers Records (etichetta di Frankie Rose, Preoccupations e molti altri) per pubblicare l’atteso album d’esordio “Parade”. Dieci brani tra folk e indie pop anticipati dal promettente singolo “Big Parking Lot” che metteva in evidenza le notevoli qualità melodiche del quartetto di Brooklyn.

Gli elogi, l’aura di next big thing che li circonda non hanno influenzato un disco che parla di fragilità e sentimenti con una sensibilità degna dei Big Thief evocati in “Community Garden” e “Lemonade” mentre il brioso indie pop venato di folk di “Ohh Man”e “Boiling Water” ricorda gruppi come i Death Cab for Cutie.

Musica fatta di dettagli e crescendo delicati, con momenti più dark e intensi, “When I Got Over You” ad esempio o “Pretty Cool Or Kinda Lame” e “Sinking Boat” a impreziosire un esordio di pregevole fattura.

Difficile che i Work Wife restino un semplice side project per Lampe, già impegnata con i Sea Lemon visto che brani come “Centerfold”, la deliziosa “RV Parks” rivelano una band che sa scrivere brani contemplativi e grintosi con una personalità già matura e arrangiamenti eleganti.

