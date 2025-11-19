Lo scorso settembre David Byrne ha pubblicato, via Matador Records, il suo primo album in oltre sette anni, “Who Is The Sky?“.
Il musicista nativo di Dumbarton torna ora con un singolo inedito, “T Shirt”, accompagnato da un video di Jayla Smith.
Il brano è stato scritto insieme all’amico e collaboratore di lunga data Brian Eno.
La canzone è un classico brano elettro-pop caratterizzato da un commento politico leggermente umoristico ma sincero. Il brano è diventato uno dei preferiti dai fan durante l’ultimo tour di Byrne.
Infatti David è attualmente in tour in Nord America con il suo “Who Is The Sky Tour”, celebrativo del suo acclamato nuovo album dallo stesso titolo.
Ricordiamo inoltre che l’ex Talking Heads suonerà anche in Italia nel mese di febbraio con due date previste per sabato 21 e domenica 22 al Teatro Degli Arcimboldi di Milano.