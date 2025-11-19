Credit: Jason Zucco

Trentacinque anni di carriera e, a breve, un undicesimo album in studio per i Converge.

“Love Is Not Enough“, in arrivo il 13 febbraio 2026, potrebbe rappresentare l’apice del percorso pluridecennale dei Converge attraverso i microcosmi punk, hardcore e metal. Ciò che il cantante e paroliere Jacob Bannon, il chitarrista e produttore Kurt Ballou, il bassista e cantante Nate Newton e il batterista Ben Koller hanno creato è una dichiarazione artistica decisa sul tumulto del vivere, che affina i loro punti di forza collettivi fino a trasformarli in una lama affilata.

Oggi l band condivide la title track “Love Is Not Enough” accompagnata dal video. Il brano è intensamente emotivo e, come spiega Bannon, dal punto di vista lirico …esplora cosa significhi restare empatici e compassionevoli nel mondo moderno. Un confronto con ciò che siamo oggi e ciò che speriamo di diventare in futuro, se riusciremo a tenerci alla larga dagli avvoltoi:

“Love Is Not Enough” non presenta ospiti speciali, né artifici da studio, né una manipolazione ossessiva delle imperfezioni umane per ottenere la take perfetta.

Credo che il realismo sia ciò che manca a molta musica contemporanea, in qualsiasi genere, ma soprattutto nel nostro

afferma Bannon.

O si tende verso qualcosa di super grezzo e caotico al punto da risultare distraente, oppure si toglie vita a ciò che si sta facendo modificandone ogni aspetto. A volte la take perfetta è quella che conserva un po’ di follia. Non è eseguita in maniera impeccabile. Su questo disco ci sono molti momenti potenti e molti momenti di rabbia. Il realismo amplifica tutto ciò.

Diversamente da tanti album che seguono una tracklist collaudata nel tempo, scegliendo brani forti come primo, secondo e ultimo, “Love Is Not Enough” è tutto incentrato sul momentum.

Ancora Bannon:

Fa qualcosa che nessun altro disco dei Converge fa: continua a intensificarsi. Ed è assolutamente voluto. Internamente, ci siamo scambiati decine di proposte sulla tracklist perché ognuno interpreta la musica in modo diverso e non esiste un modo corretto di farlo. In queste occasioni scherziamo sempre sul fatto che dobbiamo essere tutti ugualmente scontenti. Ma questa è la soluzione che funziona.

“Love Is Not Enough” è stato registrato e mixato da Kurt Ballou negli studi God City di Salem, Massachusetts, con l’assistenza tecnica di Zach Weeks. Jacob Bannon ha curato artwork e design, creando un’immagine per ogni brano e una copertina imponente che raffigura un testimone celeste di un mondo in fiamme.

Sulle nostre pagine trove le recesioni di “The Dusk In Us“, disco del 2017, e di “Bloodmoon: I” album collaborativo della band di Salem, Massachusetts, con Chelsea Wolfe.

“Love Is Not Enough” tracklist:

Love Is Not Enough

Bad Faith

Distract and Divide

To Feel Something

Beyond Repair

Amon Amok

Force Meets Presence

Gilded Cage

Make Me Forget You

We Were Never The Same