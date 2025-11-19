I Kneecap hanno pubblicato un nuovo singolo con la partecipazione del DJ e produttore Sub Focus, intitolato “No Comment”.

Il testo affronta il caso legale contro il rapper Mo Chara, il cui vero nome è Liam Óg Ó hAnnaidh, che è stato archiviato a settembre.

“‘No Comment’ parla delle vessazioni subite dallo Stato britannico“, hanno detto i Kneecap a proposito del brano. “Semplice. Noi irlandesi ci siamo abituati, succede da secoli. È stato un piacere lavorare con Sub Focus su questo progetto, quell’uomo è una leggenda“.



La copertina raffigura un murale creato dall’artista Banksy, che ritrae un manifestante disteso a terra con un giudice sopra di lui con un martelletto, e che è stato rimosso dalla Royal Courts of Justice di Londra una volta scoperto.

Kneecap ha inizialmente elogiato il murale definendolo “un colpo di genio“, prima di criticare la decisione di rimuoverlo, affermando: “Non si può cancellare il genocidio…la vostra complicità rimarrà per sempre“.

Il singolo sarà disponibile in edizione limitata in vinile con “Get Your Brits Out” come b-side. Preorder QUI.