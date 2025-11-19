Credit: David Möller

A quasi tre anni di distanza dall’uscita del loro terzo LP, “Sincere“, gli Hater torneranno il prossimo 6 marzo, via Fire Records, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Mosquito“.

“Mosquito” è stato registrato nello splendido isolamento degli AGM Studios di Vollsjö, in Svezia, con il collaboratore di lunga data Joakim Lindberg alla consolle e il bassista Adam Agace che è tornato nella band. Il progetto è stato completato nel famoso Studio Sickan di Lindberg, con Caroline Landahl, Måns Leonartsson, Rasmus Andersson e Adam Agace che hanno contribuito in egual misura a un sound che oscilla tra un’introspezione incisiva e una malinconica consapevolezza.

In “Mosquito”, gli Hater di Malmö sembrano ringiovaniti, creando un mix tra l’energia indie-pop grezza per cui sono diventati famosi e un songwriting più diretto e raffinato. La band ha raffinato le sue radici shoegaze trasformandole in qualcosa di più incisivo, melodico e profondamente risonante. “Mosquito” trabocca di storie in cui colpi di scena mitici (vampiri, Cupido, zanzare) sono sostenuti dal desiderio malinconico del vero amore. Ma questo non è il tipico album sdolcinato sull’amore, come la band tiene a sottolineare.

Dice Caroline:

Non credo che ci siamo sforzati di scrivere canzoni d’amore; sono rimasta sorpresa quando ci siamo ritrovati con un sacco di canzoni del genere. In “Mosquito” non c’è nessuna canzone che parli di ‘amore smooochy smooochy ti amo da morire’. Si parla piuttosto di avere il cuore spezzato, di farfalle nello stomaco, di sentirsi vuoti e affranti, delle sensazioni fisiche e delle montagne russe dell’essere.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “This Guy”.

Il brano, di cui potete vedere il video qui sotto, crea una prima impressione misteriosa: la storia di un intruso stranamente confuso, non identificato e non identificabile – e la band stessa la definisce “una canzone piuttosto confusa“.

“Mosquito” Tracklist:

1. Landslide

2. Angel Cupid

3. This Guy?

4. Stung Again

5. Mosquito

6. Brighter

7. Guts

8. Still Thinking Of You

9. Stinger

10. Sad Eyes

11. Last Summer I’ll Spill