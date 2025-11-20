Credit: Bandcamp

Paul Draper ha annunciato un nuovo LP: in uscita il 20 febbraio, via Kscope, “Mansun Retold” vede il musicista inglese rivisitare e reinterpretare alcune delle canzoni più iconiche del repertorio dei Mansun, ricostruendole da zero.

Registrato presso i Loft Studios nel Surrey, Draper ha coprodotto l’album con Paul “PDub” Walton (The Cure, U2, Björk, Massive Attack, Oasis). Le registrazioni includono un quartetto d’archi arrangiato e diretto da Audrey Riley (Muse, Coldplay, Nick Cave), con la batteria suonata da Julian Fenton, il batterista dei Mansun nei loro primi anni. Draper suona il basso acustico, la chitarra acustica solista e ritmica e il pianoforte.

Il frontman dei Mansun dice del suo nuovo disco:

Ho scelto alcune delle mie canzoni preferite che avevo scritto durante il mio periodo con i Mansun, quelle che secondo me potevano essere interpretate da una band acustica completa e reimmaginate in modo più maturo per un nuovo pubblico e per i fan già esistenti.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “I’ve Seen The Top Of The Mountain”, che potete ascoltare qui sotto.

“Mansun Retold” Tracklist:

1. I’ve Seen The Top Of The Mountain Retold

2. Disgusting Retold

3. I Can Only Disappoint U Retold

4. Until The Next Life Retold

5. Naked Twister Retold

6. The Chad Who Loved Me Retold

7. Wide Open Space Retold

8. Dark Mavis Retold

9. Comes As No Surprise

10. Mansun’s Only Love Song Retold

11. When The Wind Blows Retold