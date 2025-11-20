I Babehoven, duo di Portland, Oregon, capitanato da Maya Bon, e Squirrel Flower, stage name della cantautrice americana, da Arlington, Massachusetts, Ella O’Connor Williams si uniscono per la cover di “My Life In Art”, ballata di 7 minuti che appare in “Excuses For Travellers” album dei Mojave 3, band fondata da Neil Halstead nei primi anni ’00 in seguito allo primo scioglimento degli Slowdive.
Ascolta la cover collaborativa che esce oggi su Polyvinyl:
I Babehoven hanno rilasciato il loro ultimo disco, “Light Moving Time“, nel 2022, mentre è dell’anno successivo “Tomorrow’s Fire” di Squirrel Flower.
Qui ascolti invece il pezzo originale dei Mojave 3: