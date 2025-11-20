Gary ‘Mani’ Mounfield, bassista degli Stone Roses e de Primal Scream, è scomparso all’età di 63 anni.
E’ il fratello del musicista, Greg Mounfield, ad annunciarne la morte via facebook:
È con il cuore pesante che devo annunciare la triste scomparsa di mio fratello Gary Mani Mounfield. RIP RKID.
Nato a Crumspall, Manchester, nel 1962 Mani prende parte agli Stone Roses fino dal 1979 suonando negli unici due album della band che si scioglierà nel 1996.
Lo stesso anno entra a far parte dei Primal Scream con i quali registra cinque dischi: “Vanishing Point” (1997), “XTRMNTR” (2000), “Evil Heat” (2002), “Riot City Blues” (2006), “Beautiful Future” (2008)
E’ il 18 ottobre del 2011 invece quando Mani torna su i suoi passi: esce dalla formazione guidata da Bobbie Gillespie per prendere parte alla reunion degli Stone Roses.
Questo il tributo di Tim Burgess dei Charlatans:
I shared this photo a week or so ago on Mani’s birthday— Tim Burgess (@Tim_Burgess) November 20, 2025
– It never failed to bring a smile to my face – and that was exactly the same for the man himself.
One of the absolute best in every way – such a beautiful friend
Love you Mani x x
Never to be forgotten pic.twitter.com/Oop3be53CW
Mani ci lascia due anni esatti dopo la moglie Imelda Mounfield scomparsa il 18 novembre del 2023.