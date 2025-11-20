Avevo già espresso parole positive sull’album d’esordio dello scorso anno, “Colder Shade Blue”, e fortunatamente gli statunitensi Blue Zero confermano il loro talento con questo nuovo EP di quattro brani, pubblicato in concomitanza con l’inizio del loro primo tour europeo. E io spero sinceramente di poterli vedere presto dal vivo, perché se le canzoni di “Confusion” sprigionano così tanta energia su disco, posso solo immaginare quanto esplosive possano risultare su un palco, magari in un piccolo club affollato e fumoso.

Chris Natividad continua a grondare amore per il miglior alternative rock di scuola anni ’90, in un viaggio sonoro che intreccia grunge, shoegaze, noise rock e psichedelia. Il risultato è un sound solido e incisivo – ben definito nonostante l’anima DIY del progetto – capace di esaltare melodie che restano sempre al centro della scena.

“Confusion” è un piccolo assaggio di un futuro che ci auguriamo brillante per i Blue Zero, attesi anche in Italia (il 26 novembre al Detune di Milano). Le due tracce da non perdere? “Confusion” e “Slip Away”.

Listen & Follow

Blue Zero: Instagram / Bandcamp