Geoff Barrow (Portishead, Beak>) ha scritto e prodotto “Game”, film ambientato nella scena UK acid house e rave anni ’90 e interpretato da Jason Williamson degli Sleaford Mods e Marc Bressant. A distribuire la pellicola sarà la nuova Invada Films sorella minore dell’etichetta discografica Invada.

Questa la sinossi di “Game”:

Fine estate 1993. Dopo aver rubato una scorta di denaro e droga, l’anziano raver David (Marc Bessant) si schianta con la sua auto nel profondo del bosco: intrappolato tra i rottami, ferito e indifeso, è sospeso tra la vita e la morte. Quando un misterioso bracconiere (Jason Williamson) lo scopre, non arriva nessuno in suo soccorso, solo una presenza vigile e inquietante che sembra intenzionata a lasciare che la natura finisca il lavoro. Con il passare delle ore e l’aggravarsi degli elementi, si scatena una tesa e claustrofobica battaglia di volontà e ingegno, in cui la sopravvivenza dipende dalla sopravvivenza sia nella natura selvaggia che nel predatore ai suoi margini.

Guarda il trailer:

Qui ascolti per intero la colonna sonora:

<a href="https://invada.bandcamp.com/album/game-original-soundtrack">GAME – Original Soundtrack by Geoff Barrow, DJ Smudge & Fuzzface</a>

Nel settembre del 2024 Geoff Barrow ha abbandonato il suo ultimo progetto attivo, i Beak> (i sopravvissuti Billy Fuller e Will Young sono attualmente alla ricerca di un nuovo batterista), mentre gli Sleaford Mods di Jason Williamson, in questa occasione nei panni di attore, pubblicheranno il nuovo disco “The Demise Of Planet X” a gennaio 2026.