In vista del loro primo concerto ufficiale in sette anni, sabato alla 3Arena di Dublino, gli iconici My Bloody Valentine sono entrati in ritmo con un concerto a sorpresa mercoledì sera. Inizialmente doveva tenersi in una sala più piccola a Dublino, ma la grande richiesta ha fatto sì che fosse spostato al National Stadium, con una capienza di 2000 persone. A causa di problemi tecnici con lo scanner dei biglietti, il pubblico è riuscito ad entrare nel locale solo verso le 21:00. Alla fine, visto che la cosa non si risolveva, stop all scansione e tutti dentro…

Chi sperava di ascoltare nuove canzoni è rimasto deluso, ma il gruppo ha comunque eseguito per la prima volta dal vivo “Off Your Face”. Ecco la setlist:

Dopo il concerto di sabato a Dublino, i MBV suoneranno a Manchester, Londra e Glasgow, per poi partire per il Giappone a febbraio. Dopodiché non ci saranno altri concerti fino al Primavera Sound di giugno.