Dopo tre album – “The Assassination of Julius Caesar” (2017), “Flowers of Evil” (2020) e “Liminal Animals” (2024) – radicati in strutture musicali e produttive più tradizionali, “Neverland” segna un nuovo capitolo nella storia della venerata band di Oslo.

Neverland“, il quattordicesimo album in studio degli Ulver, è il suono di una fuga. Un viaggio verso terre sconosciute.
Gli Ulver presentano “Weeping Stone” come primo singolo dal nuovo album, la cui uscita digitale è prevista per il 31 dicembre 2025 e quella fisica per il 27 febbraio 2026.

Con ‘Neverland’ abbiamo abbracciato uno spirito più ‘punk’ – più sognante, meno disciplinato – più libero, semplicemente“, commenta la band sul processo creativo dietro l’album.

Esplosioni di synth all’alba e sibili sonori creano l’atmosfera, prima che i lupi inizino a scavare nella dinamica della calma ambientale e del misticismo anarchico. Texture oniriche e trasportanti si sviluppano in energie percussive psichedeliche e, man mano che l’album si svolge, si apre uno spazio lussureggiante e vibrante, a tratti esotico. A parte alcune voci lontane ricorrenti e alcuni vocal chop, “Neverland” è un disco prevalentemente strumentale, che ricorda l’atmosfera e la struttura di quel luogo in cui i suoni IDM della fine degli anni ’90 incontravano le strutture sinuose del post-rock.

Tracklist:

  1. Fear in a Handful of Dust
  2. Elephant Trunk
  3. Weeping Stone
  4. People of the Hills
  5. They’re Coming! The Birds!
  6. Hark! Hark! The Dogs Do Bark
  7. Horses of the Plough
  8. Pandora’s Box
  9. Quivers in the Marrow
  10. Welcome to the Jungle
  11. Fire in the End