Dopo tre album – “The Assassination of Julius Caesar” (2017), “Flowers of Evil” (2020) e “Liminal Animals” (2024) – radicati in strutture musicali e produttive più tradizionali, “Neverland” segna un nuovo capitolo nella storia della venerata band di Oslo.

“Neverland“, il quattordicesimo album in studio degli Ulver, è il suono di una fuga. Un viaggio verso terre sconosciute.

Gli Ulver presentano “Weeping Stone” come primo singolo dal nuovo album, la cui uscita digitale è prevista per il 31 dicembre 2025 e quella fisica per il 27 febbraio 2026.

“Con ‘Neverland’ abbiamo abbracciato uno spirito più ‘punk’ – più sognante, meno disciplinato – più libero, semplicemente“, commenta la band sul processo creativo dietro l’album.

Esplosioni di synth all’alba e sibili sonori creano l’atmosfera, prima che i lupi inizino a scavare nella dinamica della calma ambientale e del misticismo anarchico. Texture oniriche e trasportanti si sviluppano in energie percussive psichedeliche e, man mano che l’album si svolge, si apre uno spazio lussureggiante e vibrante, a tratti esotico. A parte alcune voci lontane ricorrenti e alcuni vocal chop, “Neverland” è un disco prevalentemente strumentale, che ricorda l’atmosfera e la struttura di quel luogo in cui i suoni IDM della fine degli anni ’90 incontravano le strutture sinuose del post-rock.

