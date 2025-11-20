L’etichetta Sacred Bones, insieme al the Vega Vault Project, ristamperà i primi due dischi di Alan Vega, cantante e co-fondatore dei Suicide.
“Alan Vega” (1980) e “Collision Drive” (1981) saranno rimasterizzati dai tape originali e torneranno sul mercato il 23 gennaio in versione LP e, per la prima volta, in versione digitale.
In ascolto “Ice Drummer”, estratto da “Alan Vega”, accompagnato dal video diretto da Douglas Hart dei Jesus and Mary Chain:
e “Outlaw” da “Collision Drive”:
“Alan Vega (Deluxe Remastered Edition)” tracklist:
01 Jukebox Babe
02 Kung Foo Cowboy
03 Fireball
04 Love Cry
05 Speedway
06 Ice Drummer
07 Bye Bye Bayou
08 Lonely
09 Ice Drummer (Demo)
10 Fireball (Demo)
11 Speedway (Demo)
12 Love Cry (Demo)
13 Kung Foo Cowboy (Demo)
14 Lonely (Demo)
15 Bye Bye Bayou (Demo)
“Collision Drive” (Remastered) tracklist:
01 Magdalena 82
02 Be Bop a Lula
03 Outlaw
04 Raver
05 Ghost Rider
06 I Believe
07 Magdalena 83
08 Rebel
09 Viet Viet