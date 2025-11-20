L’etichetta Sacred Bones, insieme al the Vega Vault Project, ristamperà i primi due dischi di Alan Vega, cantante e co-fondatore dei Suicide.

“Alan Vega” (1980) e “Collision Drive” (1981) saranno rimasterizzati dai tape originali e torneranno sul mercato il 23 gennaio in versione LP e, per la prima volta, in versione digitale.

In ascolto “Ice Drummer”, estratto da “Alan Vega”, accompagnato dal video diretto da Douglas Hart dei Jesus and Mary Chain:

e “Outlaw” da “Collision Drive”:

“Alan Vega (Deluxe Remastered Edition)” tracklist:

01 Jukebox Babe

02 Kung Foo Cowboy

03 Fireball

04 Love Cry

05 Speedway

06 Ice Drummer

07 Bye Bye Bayou

08 Lonely

09 Ice Drummer (Demo)

10 Fireball (Demo)

11 Speedway (Demo)

12 Love Cry (Demo)

13 Kung Foo Cowboy (Demo)

14 Lonely (Demo)

15 Bye Bye Bayou (Demo)

“Collision Drive” (Remastered) tracklist:

01 Magdalena 82

02 Be Bop a Lula

03 Outlaw

04 Raver

05 Ghost Rider

06 I Believe

07 Magdalena 83

08 Rebel

09 Viet Viet