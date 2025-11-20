Le Snocaps sono state ospite nell’ultima puntata del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” (18 novembre).

Il progetto delle sorelle Katie e Allison Crutchfield, affiancata da MJ Lenderman alla batteria, Brad Cook al basso e Colin Croom alla chitarra, che ha esordito lo scorso mese a sorpresa con un debut album omonimo (nostro disco della settimana), ha suonato dal vivo il singolo “Coast”.

Guarda la performance:

Snocaps è solo l’ultimo progetto condiviso dalle sorelle Katie e Allison. In precedenza le cantautrici avevano suonato insieme nei P.S. Eliot e Bad Banana prima di iniziare le loro band Waxahatchee e Swearin’.