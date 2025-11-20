“Evaporator” è il titolo del nuovo disco di Nathan Fake atteso per il 20 febbraio 2026.
Il produttore con questo lavora tocca i 20 anni di attività musicale:
Mi fa capire quanto tempo sia passato; vent’anni sono un’eternità! È strano vedere quanto sia cambiato il mondo. All’epoca, il giorno dell’uscita non facevi un cazzo, ora passi tutto il giorno sui social. Quando ero piccolo, le persone che facevano la musica elettronica che mi piaceva erano piuttosto misteriose, e le grafiche erano molto astratte. C’era una distanza enorme tra te e quella musica, e quella era una parte fondamentale, davvero.
e sul disco:
Ora essere estroverso aiuta, e io non lo sono, ma l’album segna la prima volta che il mio volto adorna la copertina. Non ho mai voluto farlo prima, sono molto timido e in genere non mi piace essere visto. Ma, dopo vent’anni, ho pensato che avrei potuto provare qualcosa di nuovo. Sono molto fortunato a sopravvivere in questo mondo, dove i media favoriscono gli estroversi e le persone dall’aspetto interessante. Non è il mio mondo, ma in qualche modo ci sono ancora dentro.
“Bialystock” è il primo estratto:
Inoltre Fake annuncia alcune date nel nostro paese:
06.03.26 – Circolo Magnolia, Milano
07.03.26 – Monk Club, Roma