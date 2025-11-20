“Evaporator” è il titolo del nuovo disco di Nathan Fake atteso per il 20 febbraio 2026.

Il produttore con questo lavora tocca i 20 anni di attività musicale:

Mi fa capire quanto tempo sia passato; vent’anni sono un’eternità! È strano vedere quanto sia cambiato il mondo. All’epoca, il giorno dell’uscita non facevi un cazzo, ora passi tutto il giorno sui social. Quando ero piccolo, le persone che facevano la musica elettronica che mi piaceva erano piuttosto misteriose, e le grafiche erano molto astratte. C’era una distanza enorme tra te e quella musica, e quella era una parte fondamentale, davvero.