Una nuova cover di “Angel In The Snow”, brano di Elliott Smith contenuto nel disco “New Moon”, ad opera dei Fleet Foxes è incluso nella colonna sonora di “Oh.What.Fun.” nuova commedia natalizia in uscita nei cinema a breve.

Robin Pecknold ha dichiarato:

“Angel in the Snow” è sempre stata una delle mie canzoni preferite di Elliott, un pezzo che ascoltavo sempre durante le vacanze di Natale, quindi è stata una gioia immensa realizzarla per un film così dolce. Non è stata nemmeno una mia idea! Mi ha riportato indietro a quando distribuivo volantini con la scritta ‘R.I.P. Elliott’ alla mia cerimonia di diploma del 2004. Elliott Smith per sempre.