Credit: Dana Trippe

Seguiamo i Gift già da qualche tempo grazie alla nostra rubrica “Brand New” e la band di stanza a NYC ci ha piacevolmente sorpreso con il suo secondo LP, “Illuminator“, uscito nell’estate dello scorso anno sotto la prestigiosa egida della Captured Tracks.

La formazione di Brooklyn arriverà in Italia per la prima volta ad aprile 2026 con quattro date.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per mercoledì 22 all’Arci Bellezza di Milano, giovedì 23 al Wishlist di Roma, venerdì 24 ai Bagni Elsa di Fano (PU) e sabato 25 al Covo Club di Bologna.

I biglietti per le data lombarda, per quella laziale e per quella emiliana sono già disponibili su ‘Dice.fm’, mentre l’entrata del live marchigiano sarà come al solito a ingresso gratuito.