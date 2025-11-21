Neil Young and The Chrome Hearts hanno annunciato oggi le due tappe italiane del ‘Love Earth Tour 2026’: il 14 luglio al Lucca Summer Festival (Area Mura Storiche) e il 16 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD). Il tour serve a promuovere l’ultimo album della formazione, ovvero “Talkin to the Trees“, uscito pochi mesi fa che, a dire il vero, non ci ha fatto impazzire.

Le due date italiane chiuderanno il segmento europeo del tour, che vede Neil Young accompagnato dai Chrome Hearts: Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra, cori), Corey McCormick (basso, cori), Anthony LoGerfo (batteria).

Biglietti QUI.