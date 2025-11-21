Tre sembra proprio essere il numero fortunato per gli Optic Sink che dopo “Modelesque” e “Glass Blocks” trovano nuovi stimoli in “Lucky Number” prodotto come il precedente da Caufield Schnug degli Sweeping Promises. Natalie Hoffmann, Ben Bauermeister e Keith Cooper privilegiano il lato post punk e adrenalinico della loro musica, senza trascurare melodie movimentate e incalzanti.

Credit: Nate Packard

Il paesaggio urbano di Memphis e Lawrence (Kansas City) dove la band risiede e il disco è stato registrato, scorre rapido in sottofondo tra autostrade e treni, immortalato in una frenetica serie di immagini, pungente scenografia al senso d’inadeguatezza, insoddisfazione espresso nei testi.

L’indole dance punk di “Laughing Backwards” con tastiere e batteria in primo piano, la voce di Hoffmann che ripete ossessivamente “are you living are you living in a fantasy” e la title track melodica, ruvida e ritmata sono un ottimo punto di partenza, idee che vengono sviluppate a dovere nei sette minuti di “Construction” bel crescendo di puro groove e tensione ritmica.

“Don’t Look Down” e l’atmosfera diventa minacciosa sotto un cielo di marmo, sintetizzatori e chitarre a tenere il tempo, il basso invece trascina “How Can I Help You?” tra realtà e miraggi, prima di “Golden Hour” tutta spigolosità punk e armonie sinuose, che ricordano Depeche Mode, New Order, A Certain Ratio anche grazie alla presenza di Lira Mondal degli Sweeping Promises ai synth.

C’è qualcosa di magnetico e irresistibile nella visione del mondo degli Optic Sink, che in brani come “Kinetic World” si lasciano andare rivelando un’incalzante arrangiamento in cui art rock e punk s’incontrano con pregevoli risultati, il finale non è da meno con “Luxury of Honesty” e il vibrafono di Jackson Graham a impreziosire il sound di un album tutto da scoprire.