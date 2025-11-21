Credit: Mark McNulty

Archiviate le celebrazioni per il ventennale di “Witching Hour”, disco pubblicato nel 2005, l’iconica band UK annuncia il nuovo lavoro.

“Paradises” esce il 20 marzo 2026 su etichetta Nettwerk.

Il primo singolo estratto, “Kingdom Undersea”, è accompagnato da un’inquietante performance privata filmata, girata all’interno di un’installazione video analogica originariamente progettata e realizzata per i sovversivi geni dell’acid house The KLF. Nel video vediamo la partecipazione di Marnie, Hunt, Mira Aroyo, il percussionista Peter Kelly e una nuova aggiunta alla lineup live, il polistrumentista Andrew Hunt (Dialect, Outfit):

Prodotto da Daniel Hunt e mixato dal collaboratore di lunga data Jim Abbiss (vincitore di un Grammy per il debutto di Adele), le nuove 16 tracce segnano il disco più dance dei Ladytron dai tempi di “Light & Magic”, e il loro salto più significativo dai tempi di “Witching Hour”.

Abbiss ha commentato:

Quando ho ascoltato le demo di “Paradise”s, sono rimasto davvero sbalordito. La varietà nella scrittura e negli arrangiamenti mi ha ricordato Witching Hour, ma con un’atmosfera, una sonorità e un’attitudine uniche.

Helen Marnie ha aggiunto:

È stato come un ritorno a casa. Ci siamo trovati perfettamente a nostro agio. Il suo entusiasmo è contagioso, e averlo in sala crea davvero una sorta di magia.

Scritto e registrato nell’arco di cinque mesi a partire dalla fine del 2023, con gli ultimi ritocchi completati all’inizio del 2025, “Paradises”, un album che sfida i generi, ha preso forma tra Liverpool, San Paolo, Montrose, Dalston, ed è stato completato ai Dean Street Studios di Soho, Londra, dove Tony Visconti ha registrato “Scary Monsters” di Bowie.

“Paradises” tracklist:

