credit: Dean Chalkley

Dopo l’annuncio di “Trixies“, il nuovo attesissimo album in uscita il 6 marzo 2026 per BMG, le leggende della musica inglese Squeeze tornano dal vivo e scelgono Milano per l’unico appuntamento italiano del loro tour europeo: 27 marzo 2026 al Santeria Toscana 31.



Quando si tratta di raccontare storie, pochi gruppi pop hanno saputo farlo con l’eleganza, l’ironia e la brillantezza degli Squeeze. Ma anche Chris Difford e Glenn Tilbrook non avrebbero potuto immaginare un colpo di scena come quello che ha riportato alla luce “Trixies”: il loro primo album in otto anni e, incredibilmente, il primo che abbiano mai scritto insieme.

Prima di grandi classici come “Up The Junction”, “Tempted”, “Cool For Cats”, “Another Nail In My Heart” e “Labelled With Love”; prima dell’Ivor Novello Award per il contributo eccezionale alla musica inglese, dei tour mondiali e delle esibizioni nei più importanti festival internazionali, c’era “Trixies”: un audace concept scritto da due giovanissimi Difford (19) e Tilbrook (16).

Ispirato al vivace gergo della malavita newyorkese raccontata dal favolista Damon Runyon, “Trixie”s è una raccolta di storie ambientate dentro un immaginario night club, luogo di personaggi, atmosfere e narrazioni che avrebbero poi plasmato l’identità degli Squeeze.

Quella del 27 marzo a Milano sarà una rara occasione per rivedere una delle band più iconiche del pop inglese in una dimensione intima e speciale. Biglietti QUI.