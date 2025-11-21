A quanto pare i rapporti tra Julian Casablancas e Nick Valensi, rispettivamente voce e chitarra degli Strokes, sono, in questi mesi, ai minimi storici.

Durante l’ultima puntata del podcast condotto da Seth Meyers e il trio comico The Lonely Island, (composto da Andy Samberg, Jorma Taccone e Akiva Schaffer) Casablancas ha raccontato di una certa lontananza nei confronti di Valensi, esprimendo più volte la necessità di collaborare con persone che si rispettano e si supportano reciprocamente:

È stato, direi, molto ispirante per me guardarvi lavorare insieme come persone che si rispettano e giocano l’uno con l’altro, tutte queste cose sono purtroppo mancate nella mia esperienza in ambito creativo.

Il rapporto tra ‘band mates’ per il cantante è stato decisamente migliore nel caso dei The Voidz, progetto lanciato nel 2014 e che vanta ad oggi 3 dischi all’attivo.

Gran parte di quella energia che mancava forse è stata portata, consapevolmente, nei Voidz, questo in parte ha aiutato a migliorare anche le cose negli Strokes — almeno con i tre ragazzi con i quali sono amico, con i quali lavoro, e con i quali parlo ancora. Mi spiace Nick, sto scherzando [ride].»

Provando a ridurre all’osso quanto emerso nel corso di questa chiacchierata tra il serio e lo scherzoso pare proprio che ad oggi persistano all’interno degli Strokes degli equilibri poco stabili: da una parte Casablancas, Fabio Moretti, Albert Hammond JR e Nikolai Fraiture che collaborano e parlano tra di loro e dall’altra Valensi che sembra estraneo a quel gruppo di complicità.

In realtà che tra i due i rapporti non siano proprio idiallici è risaputo da tempo.

Nel 2011 Nick Valensi, in un’intervista all’Independent, aveva dichiarato che nella band si respirava ostilità e risentimento, aggiungendo, sempre lo stesso anno in un’altra occasione, che le modalità di registrazioni dell’album “Angles“, così frammentate con Casablancas che registrava le parti vocali separatamente, lo avevano molto frustrato.

Sempre in merito al tempo passato in studio per registrare “Angles” lo stesso Casablancas aveva confidato a NME di aver volutamente sabotato alcune sessioni di registrazione alludendo a tensioni con Valensi.

L’ultimo disco degli Strokes, “The New Abnormal“, è uscito nel 2020.