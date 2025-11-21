Nati a Philadelphia nella seconda metà degli anni 2010, i TAGABOW sono diventati uno dei nomi più originali e influenti della scena alternativa locale. Il gruppo è formato da Doug Dulgarian (voce, chitarra e mente creativa), Emily Lofing (basso), P.J. Carroll (chitarra) e Ben Opatut (batteria).



I TAGABOW rappresentano al meglio lo spirito DIY di Philadelphia, una comunità artistica basata su amicizia, collaborazione e libertà creativa.



Credit: Bandcamp

Figura schiva e carismatica, Doug Dulgarian è l’anima dei TAGABOW. Originario di Albany, New York, un giorno ha deciso che la scena pop-punk della sua città gli stava stretta, e nel 2015 è fuggito a Philadelphia, non per trovare il successo, ma per trovare amici. E, a suo modo, è riuscito nell’impresa più rara di tutte: trovare persone che lo facessero sentire reale.

Doug è un uomo allergico al potere delle etichette, siano esse discografiche o umane, crede nell’arte come gesto umano, onesto, fragile e necessario. La sua scrittura nasce solo quando sente qualcosa di vero, raccogliendo frasi e pensieri che nascono da esperienze reali.

Oggi Dulgarian è considerato una delle voci più sincere della scena alternativa americana: un artista che trasforma le proprie fragilità in forza collettiva, e la musica in un linguaggio di connessione umana.

Fin dagli esordi, la band ha costruito un suono denso e ipnotico, dove melodie stratificate e atmosfere distorte convivono con una profonda intensità emotiva. Il debutto “gestures been” (2018) ha mostrato le prime sfumature del loro universo musicale, fatto di slow-core ansioso e riverberi infiniti, mentre il più recente “lucky styles” (2022) ha consolidato la loro identità: è qui che i TAGABOW sono diventati una band vera, ma senza perdere quella mentalità hacker li aveva contraddistinti. Le chitarre tornarono protagoniste, ma con un tono abrasivo e saturo.



Con il loro ultimo album, “LOTTO”, They Are Gutting A Body Of Water sembrano intraprendere un nuovo percorso, virando verso suoni meno sperimentali e avvicinandosi a sonorità shoegaze più pure. Una sorta di ritorno all’ordine potremmo dire.

Le chitarre dominano la scena, diventano più presenti, la batteria più concreta, la voce, ancora sepolta nel mix, più emotiva che mai.

S’ innalzando muri sonori che evocano i My Bloody Valentine e gli Swirlies, paragoni ingombranti, certo, ma in questo caso pienamente meritati.



I testi dipingono un’ America corrotta e alienata, dominata dal consumismo e dall’indifferenza, dove il dolore individuale diventa un riflesso del collasso collettivo. Brani come “the chase“ incarnano questa tensione: un monologo monotono e politico, pronunciato più che cantato, che parla di dipendenza, apatia governativa e disperazione esistenziale. Le liriche di Doug Dulgarian si allontanano dall’ermetismo puro dei lavori precedenti per diventare una forma di spoken word inquieto, una poesia spoglia che preferisce evocare piuttosto che spiegare. La voce di Dulgarian, lontana, quasi dissolta, non comunica tanto con le parole quanto con la presenza nel mix, come se il cantato fosse un’altra frequenza da interpretare più che un testo da capire, sono frammenti, parole che arrivano e si dissolvono.

Tematicamente, è il loro disco più politico e coeso, si muove tra alienazione e intimità, tra ironia e malinconia.

Le canzoni di “LOTTO” sembrano cercare un equilibrio tra il caos e la calma.



Il disco si apre con il suono di campane lontane: devi allungare il collo per percepirle. Ti aspetti un inizio quieto, e invece arrivano le chitarre imponenti di “The Chase” — sovrapposte, che friggono, che si inseguono e si confondono.



Brani come “Sour Diesel“, “RL Stine“ e “Violence III“ dimostrano che la band sa fare melodia senza perdere l’energia spigolosa del genere: costruisce bellezza dentro il distorsioni e muri.

Ogni pezzo è una collisione tra armonia e glitch, un gioco continuo tra il controllo e l’errore.



Ci sono un paio di brani strumentali, ma lo sono “per modo di dire”.

“Chrises Head“ è un minuto di pura sperimentazione, un mosaico di glitch e interferenze, marchio di fabbrica dei TAGABO.

“Slo Crostic“, invece, si apre con una voce inquietante (“What? I know this will fight evil and he knows“) e diventa una lezione di come le chitarre possono sovrapporsi creando un crescendo di emozioni contrastanti — paura e malinconia — mentre la sezione ritmica spinge, ruvida e senza fronzoli, un’energia quasi fisica.



Con “Baeside K” tutto rallenta. Delay ed eco avvolgono, quasi sospesi nel tempo. Dopo il caos dei brani precedenti, qui si tira il fiato.



Anche in “American Food” la band si diverte con effetti speciali — sirene, rumori metropolitani, voci catturate per caso. Tutto sembra preso dalla strada, forse dallo smartphone di Doug, e gettato dentro la canzone. Il risultato è un brano ipnotico e urbano.



L’album si chiude con “Herpim”, ed è una chiusura splendida.

Inizia con un loop di voce che ripete parole senza senso, ma poi entrano gli strumenti e quella cantilena si trasforma in qualcosa di solenne, quasi religioso.

Il solito muro di chitarre, le crude rullate di batteria, e poi la voce del “capitano” che preannuncia un atterraggio di emergenza.

“And the whole plane claps” e rispuntano le campane del brano d’apertura.

Un cerchio che si chiude, ma che non è affatto perfetto: i raggi si moltiplicano, la circonferenza si deforma.

Un cerchio storto ma vivo.



Essere finito dentro “LOTTO” è stato un colpo di fortuna.

E lo sarà anche per chi ci finirà dopo di me.

Perché non è solo un disco di chitarre che friggono come patatine nel retro di un McDonald’s di Philadelphia — è una botta di realtà, un pugno e un abbraccio insieme.



Dieci brani che ti sbattono in faccia un’America stanca ma viva, dove le illusioni si sono sbriciolate e resta solo la voglia di non mollare.

Un disco che ti ricorda che puoi ancora sentire qualcosa di vero, se ti lasci attraversare da un suono, rumoroso forse, ma tremendamente sincero.

E in quel casino, tra un feedback e un glitch, ci trovi ancora una forma di bellezza sporca, ma reale.

