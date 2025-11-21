credit: Sam ffoto

I Marionette, giovane band di Cardiff, pubblicano il loro singolo “Dancing”.

Nati da session di scrittura notturne e dall’amore condiviso per i ritornelli incisivi e le melodie non convenzionali, i Marionette sono una band indie alt rock che si si sta facendo largo nel panorama musicale del Galles meridionale. Attingendo alla precisione incisiva degli Strokes, dei Bravery e al talento sperimentale dei Mini Mansions, il quartetto fonde il fascino nostalgico con un tocco fresco e moderno.

Quello che era iniziato come un gruppo di due amici d’infanzia che scrivevano canzoni in una casa universitaria si è evoluto in una band potente e affiatata, nota per le sue performance dinamiche e il songwriting finemente calibrato.

Anche quetso terzo singolo coglie nel segno, energico e trascinante entra sempre più in circolo ad ogni ascolto.

Con chitarre scintillanti, ritmi trascinanti e un inconfondibile senso di sincerità, la musica dei Marionette unisce introspezione ed energia.

Listen & Follow

Marionette: Instagram