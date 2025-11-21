Credit: Isabelle Moro / Artwork: Vittoria Cavedon

“Trust the Mask” nasce come reazione verso un mondo anestetizzato, un progetto che vuole rompere l’abitudine e l’indifferenza attraverso un suono elettronico che mescola oscurità e tensione dance, usando la musica come sfogo, come festa, come rito di espiazione.

Il duo, formato da Elisa Dal Bianco (violino, elettronica) e Vittoria Cavedon (voce), pubblica nel 2023 “Idiom” (Bronson Recordings), accolto dalla stampa nazionale e internazionale e portato dal vivo in oltre 50 date, tra festival come Color Fest, Ypsigrock, Santarcangelo, White Show per Milano Fashion Week, Passatelli in Bronson e altri, in apertura ad artisti quali Daniela Pes, Anna Calvi, Ninos Du Brasil ed Editors.

Una ribellione rumorosa e ipnotizzante, il ribaltamento della norma attraverso un gioco di sguardi proibito; “POLICEMAN” è il nuovo elettrizzante singolo del progetto Trust the Mask. Sfidando l’autorità e le dinamiche sociali, il brano dà vita ad un dialogo capace di muoversi sulla linea che separa lo scontro dall’incontro. La figura del poliziotto è infatti descritta attraverso immagini ironiche e provocatorio, che ne eliminano la capacità di dominio pur lasciando emergere un alone di pericolo e mistero. Ne deriva un anthem martellante, che a suggestioni techno ed elettroniche sovrappone un cantato potente e ammaliante.

«“POLICEMAN” racconta una notte fuori controllo, illuminata solo dalla torcia di un poliziotto di pattuglia. Una ragazza, ubriaca e sfacciata, viene fermata dalla polizia: da quell’incontro nasce un dialogo tagliente, intriso di rabbia, ironia e desiderio di sfidare l’autorità. In bilico tra paura e attrazione, la protagonista ribalta i ruoli: non teme il potere, lo irride, lo trascina nel suo mondo notturno, invitando il poliziotto a “continuare la festa”. Il brano è un inno dissidente, pulsante e provocatorio, un mix di beat elettronici, tensione industriale e voce distorta che restituisce la confusione lucida di chi balla sul confine tra pericolo e libertà.

“POLICEMAN” è una danza contro il controllo, un gioco di sguardi tra chi comanda e chi decide di non obbedire.»

