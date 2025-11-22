A febbraio Sam Fender ha pubblicato, via Polydor / Universal, il suo terzo LP, “People Watching“.
Il musicista del Tyne & Wear realizzerà una versione deluxe del disco il prossimo 5 dicembre e proprio da lì è estratto il suo nuovo singolo, “I’m Always On Stage”, che potete ascoltare qui sotto.
Il brano è stato prodotto dallo stesso Fender insieme a Markus Dravs, con cui aveva lavorato per il suo album più recente insieme ad Adam Granduciel dei War On Drugs.
La nuova versione di “People Watching” conterrà anche “Talk To You”, il famoso duetto con Elton John condiviso qualche mese fa.