Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Torniamo a vedere i Molotovs dopo quasi un anno dal loro concerto al Covo Club dello scorso dicembre.

Questa sera siamo in trasferta nella gradevole Pordenone e più precisamente al Capitol, un ex cinema convertito in club, situato a pochi passi dalla locale stazione ferroviaria, ma anche dal centro della città friulana.

La band dei fratelli Matt e Issey Cartlidge – insieme a loro c’è anche il batterista Will Fooks – è continuata a crescere e a ottenere sempre maggiori riscontri, sia nella nativa Inghilterra che all’estero: la novità più importante, però, è senza dubbio l’arrivo del loro album d’esordio, “Wasted On Youth“, in uscita il prossimo 30 gennaio via Marshall Records.

La sala della venue di via Mazzini si riempie piano piano e il pubblico locale, composto da persone di tutte le età – incluse famiglie con bambini piccoli e persone ultrasettantenni – risponde molto bene, dimostrando un notevole interesse per il giovanissimo gruppo made in UK

.

Dopo una giornata promozionale a Milano – inclusa un’intervista a Virgin Radio – i fratelli Cartlidge sono pronti a incendiare il palco del Capitol, prima delle loro tre date autunnali nel nostro paese (domani saranno alla Largo Venue di Roma e domenica 23 al Circolo Magnolia di Segrate).

Sono passati pochi minuti dopo le dieci quando The Molotovs salgono sullo stage della venue friulana: ad aprire la serata ci pensa “Urbia” con quelle sue schitarrate rock e quei cori irresistibili. Fin da subito l’adrenalina scende a fiumi e il divertimento non manca mai.

Poco dopo con il singolo “Today’s Gonna Be Our Day” ci ricordano perché amiamo così tanto le loro melodie incredibilmente catchy, mentre il ritmo non accenna ad abbassarsi.

La successiva “Geraldine”, invece, risulta più riflessiva nei vocals di Matt, ma allo stesso tempo non diminuisce la sua energia strumentale in particolare nel drumming sempre insistente e preciso di Fooks.

Spazio di poco ed ecco “Johnny Don’t Be Scared”, che ci ricorda la vivacità e la naturalezza dei primi Libertines con quel suo ritornello incredibilmente invitante e allo stesso tempo con la sua esplosività inarrestabile.

Un’altra nuova canzone, “My Metallic Wife” è altrettanto irresistibile con una vena poppy, cori piacevoli e la chitarra di Matt sempre in grande evidenza.

Subito dopo il recentissimo singolo “Rhythm Of Yourself” ha uno stampo totalmente british rock e ci ricorda le prime cose dei Fratellis con quel suono fragoroso ed esplosivo che è un invito all’handclapping e non ci può lasciare fermi.

Energia totale anche in “Popstar”, un altro brano incredibilmente catchy, dove la sei corde del biondo frontman la fa da padrona, mentre “More More More” è una bomba pronta a scoppiare con quel coro che più catchy non si può e di conseguenza il pubblico friulano non può che godere di questo ritmo irrefrenabile.

“Come On Now” chiude il mainset con la sua grande intensità e tanto rumore per un’ultima botta di adrenalina della serata, prima dell’unico encore, “Get A Life”, più poppy rispetto ad altre canzoni ascoltate oggi, ma altrettanto trascinante.

I fratelli Cartlidge citano il passato – e non lo negano – ma senza dubbio sanno come far divertire i loro fan con uno show rock pieno di energia, di esplosività, di cori catchy e di freschezza giovanile: inutile dire che ci aspettiamo tanto dal loro primo LP e che siamo sicuri che il futuro che li aspetta sarà assolutamente roseo.