Credit: Press

Antony Szmerek è un poeta, produttore e musicista di Manchester.

A fine febbraio, via Mushroom Music / Virgin, l’inglese ha pubblicato il suo primo LP, “Service Station At The End Of The Universe”, che ha ottenuto ottimi riscontri da pubblico e critica.

Szmerek porterà il suo mix unico di storytelling tagliente, pop hook irresistibili e beat da dancefloor a Bologna e Milano nell’aprile del prossimo anno.

Gli appuntamenti con lui sono previsti per giovedì 23 al Covo Club di Bologna e per venerdì 24 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per i concerti sono già disponibili su ‘Dice.fm’ al costo di 20 € (BO) e 19,55 € (MI).