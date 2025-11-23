Credit: Joris Casaer

I dEUS sono stati raggiunti sul palco da Brian Molko dei Placebo per suonare “Hotellounge”.

Il momento è avvenuto durante il concerto per il trentesimo anniversario dei dEUS ad Anversa, in Belgio, giovedì 20 novembre, tappa che precede il tour completo nel Regno Unito e in Europa che commemorerà i loro album classici “Worst Case Scenario” e “In A Bar, Under The Sea” il prossimo anno.

Molko ha sorpreso i fan al concerto, apparendo sul palco come ospite speciale prima durante la sezione “Worst Case Scenario” per eseguire “Hotellounge (Be The Death Of Me)”. Più tardi, è tornato sul palco per la sezione “In A Bar, Under The Sea” per suonare “Roses”.

I belgi continueranno a celebrare i loro primi anni con un tour di 19 date, anche se “non necessariamente” suoneranno i due album, pubblicati rispettivamente nel 1994 e nel 1996, dall’inizio alla fine. Prevista anche una tappa a Milano, il 29 marzo ai Magazzini Generali.