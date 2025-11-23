credit: Natalia Gonzalez Prados

I Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano, pubblicano “Pora Stella”, il loro nuovo singolo.

Scritto e prodotto da Rocco Arienti, chitarrista e autore della band, e arrangiato dai Vintage Violence, il brano è un pezzo punk nel pieno stile della band che affonda le mani nella parte più fragile e autentica di noi: il nostro bambino interiore. Tra ironia, disincanto e una tenerezza ruvida, “Pora Stella” attraversa mattinate gelide, lavori alienanti, conti che non tornano e silenzi che fanno male.

Rocco Arienti racconta: «“Pora Stella” racconta l’assurdità del labirinto esistenziale nel quale l’uomo civilizzato si è scientemente calato rincorrendo bisogni indotti dai detentori dei mezzi di produzione. Citando una battuta del film di Josh Radnor “Liberal Arts” (2012): “Nobody feels like an adult. It’s the world’s dirty secret”. Additare questo segreto, smascherare la funzione di simulacro sociale del “sentirsi adulti”, è qualcosa che può aiutare a convivere con questa assurdità che il nostro bambino interiore ancora percepisce tale non avendo ancora -e per fortuna- interiorizzato le pretese di un “tu devi” categorico, cieco, senza più nessuna ragione di esistere se non per inerzia. E poi c’è la dimensione del genitore che risulta doppiamente tragica: oltre a sperimentare su di noi il dolore di questa costrizione,portiamo sulle spalle il peso di doverla promuovere come passaggio obbligato per la

civilizzazione. E lo facciamo. Ma ci scriviamo sopra una canzone.»

La band intanto ha annunciato il tour invernale e per l’occasione torneranno nella setlist anche brani che la band non suona dal vivo da molto tempo. Info e biglietti QUI.

23 Gennaio, Milano @ Santeria Toscana 31

31 Gennaio, Roma @ Largo Venue

6 Febbraio, Bologna @ Locomotiv Club

7 Febbraio, Livorno @ The Cage Nuova Data

13 Febbraio, Torino @ Spazio 211

20 Febbraio, Brescia @ Lattepiù

27 Febbraio, Fontanafredda (PN) @ Astro Club