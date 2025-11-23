Anche una leggenda del rock come Robert Plant non è riuscito a resistere al fascino dei Tiny Desk, e quindi eccolo qui pronto per farsi un mini live in casa NPR.

L’ex cantante dei Led Zeppelin ha registrato un Tiny Desk Concert insieme ai Saving Grace. Il loro album è una raccolta di cover che spaziano dal tradizionale brano spirituale “Gospel Plough” a “It’s A Beautiful Day Today” dei Moby Grape, una band rock psichedelica che, secondo Plant, lo fa ancora “commuovere”. Plant e la sua band hanno eseguito entrambe le canzoni per questo set, insieme a una versione di “Higher Rock” della cantautrice Martha Scanlan e “Everybody’s Song” dei Low. Chiudono con un nuovo arrangiamento di “Gallows Pole”, un altro tradizionale che Plant ha reinterpretato per la prima volta per l’album “Led Zeppelin III” nel 1969.

Tracklist:



Gospel Plough

Higher Rock

Everybody’s Song

It’s a Beautiful Day Today

Gallows Pole