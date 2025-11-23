“True Love” è una delicatissima canzone dream pop, leggera e soave, impregnata di malinconia e suggestioni incantevoli. Un brano che riflette sulla preghiera, la connessione e l’amore incondizionato, esplorando il tipo di legame profondo e duraturo che va oltre le parole.

In bilico tra i momenti evocativi che possono rimandare a Mazzy Star e Beach House, “True Love” si colloca tra l’intimità e la trascendenza: meditativa, tenera ed emotivamente risonante. Impossibile non restare coinvolti dalla magia sognante di questo brano.

Dietro a questa dolcezza c’è Amber Wilson, conosciuta anche come The Quiet One, già nel trio dream-pop scozzese OK Button.



The Quiet One è viatico per Amber per per esplorare un sound personale e introspettivo, radicato nelle sue esperienze personali. In tutti i suoi progetti, la voce di Amber rimane un vero eproprio punto di riferimento: intima, leggera e ma importantissima, determinante verrebbe quasi da dire.

