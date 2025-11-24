Anche Nick Cave si scopre grande fan dei Geese.

In uno dei suoi ultimi interventi sul suo forum ad un fan che gli chiede Quale canzone ti viene in mente quando ti senti veramente felice? Voglio dire, spensierato, con l’energia che scorre, che balla, che si muove, che è un po’ felice? Cave ha risposto senza esitazione “Trinidad” dei Geese.

Ecco come l’artista giustifica la scelta:

Stamattina mi sono alzato alle cinque, non riuscivo a dormire, ero agitato. La notte aveva giocato il suo crudele scherzo trasformando tutte le cose belle della mia vita in cose brutte, e nella mia mente turbinavano solo i se e i ma. Sono uscito di casa di soppiatto per non svegliare Susie, indossando un cappotto invernale perché la temperatura era scesa e fuori nevischiava.

Ho camminato fino al parco attraverso il bosco e i prati. Tutte le anatre starnazzavano, le oche egiziane starnazzavano e i cigni svolazzavano, le foglie cadevano dagli alberi e il cielo sembrava la mia mente: nevischio, instabile e brontolante. Giù al lago, ho capito che la temperatura dell’acqua era scesa notevolmente perché alcuni bagnanti mattutini se ne stavano lì in piedi, tremando e schiaffeggiandosi, con la pelle arrossata dal freddo. Mi sono spogliato e mi sono tuffato, nuotando attraverso il lago con il mio solito modo esitante, lasciando che l’acqua gelida facesse il suo lavoro: riorganizzare il sangue, purificare il tempio, espellere i demoni del mattino. Sono uscito, mi sono vestito, tremando così tanto che riuscivo a malapena ad allacciarmi le scarpe, poi ho preso un caffè al bar e sono tornato indietro attraverso il parco. Ho messo le cuffie e ho ascoltato il nuovo album dei Geese, “Getting Killed”. La prima canzone inizia con Cameron Winter che canta, nel suo modo adorabile e lamentoso:

“I try/ I try/ I try so hard”

e sento quelle semplici parole scendere fino all’anima, perché tutti ci proviamo, perché tutti ci proviamo così tanto, e quando la band attacca il ritornello – voglio dire, mio ??Dio, quella batteria – e Cameron Winter urla, ancora e ancora –

“There’s a bomb in my car! There’s a bomb in my car!”

ogni preoccupazione è andata in fumo. Le endorfine che sgorgano impetuose dall’acqua gelida, la musica che mi martella il corpo, la caffeina, le fottute anatre e il cielo che mi fa sognare – niente “se”, niente “sì-ma”, niente “e allora”, niente “e allora?”, niente riserve, proprio niente. Sono felice, e questa felicità è totale e incontestabile. E lungo tutto il tragitto verso casa, vado – dalla mia splendida moglie che si sveglia – in questo, il giorno più bello di sempre.