Nel 2002 Johnny Cash inserisce il brano “The Man Comes Around” nel suo ultimo disco pubblicato da vivo “American IV: The Man Comes Around”.

Cash affermò che la canzone gli fu ispirata da un sogno che aveva fatto sulla regina Elisabetta II e sarà successivamente utilizzata in molti film dalle atmosfere apocalittiche come “Logan” o il remake di “Dawn of the Dead”.

La versione dei Pulp, rilasciata online oggi, appare nella serie drama UK “The Hack” e fa parte delle bonus track del recente disco della band “More” insieme ad altri inediti come “Marrying For Love” e “Cold Call On The Hot Line”.

Ascolta “The Man Comes Around” rifatta dai Pulp:

<a href="https://pulpmusic.bandcamp.com/track/the-man-comes-around">The Man Comes Around by Pulp</a>