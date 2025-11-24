Con “A Bridge To far” la band texana dei Midlake confeziona un album molto ispirato, maturo, circondato da un’aura di magia tipica degli anni Settanta, periodo da cui i Midlake attingono magistralmente.
Appena ci mettiamo in ascolto, entriamo in qualcosa di delicato e mistico che ci nutre e irradia una luce ormai sepolta. Considero questo il miglior disco dal loro magnifico (e ancora ineguagliato) esordio, “The Trials Of Van Occupanther”.
“Days Gone By” apre il disco come un delizioso acquerello che mostra quelle che saranno alcune cifre del disco: folk bucolico, pastorale, una psichedelia bianca che avvolge l’intera opera. La title-track continua nel solco del brano d’apertura ma, pur aggiungendo ritmo, risulta meno incisiva. Arriviamo poi a “The Ghouls”, una magnifica cavalcata piena di energia magica. Un ottimo psych-space rock. “Guardians”, con la partecipazione della cantante Madison Cunningham, è a mio parere l’apice del disco. Un rincorrersi di voci che ti rapisce totalmente e ti trasporta in un folk cosmico davvero pregevole. Abbiamo poi un trittico di tutto rispetto, formato da “Make Haste”, “Eyes Full of Animal” e “The Calling”. Un susseguirsi di energia, sgroppate psichedeliche, melodie ispiratissime. I riferimenti sono tanti, pensate al miglior folk-rock psichedelico anni Settanta e non sbaglierete di certo. “Lion’s Den” è più quieta ma non meno efficace. Gli ultimi due brani, invece, sono per me i più deboli. “Within/Without” crea un’atmosfera appesa che però non raggiunge a pieno lo scopo. Il brano di chiusura, “The Valley of Roseless Thorns” dovrebbe essere il brano gemello di “Days Gone By” per chiudere il cerchio ma fallisce rimanendo poco coinvolgente.
I Midlake si mostrano in stato di grazia, inanellando almeno sette brani su dieci davvero di alto livello. Il duetto tra il frontman Eric Pulido e Madison Cunningham in “Guardians” vale da solo il prezzo del biglietto, come si suol dire.
In generale, “A Bridge To far” permette di ascoltare un elegante folk-rock, ricco di magia e psichedelia di alta qualità.