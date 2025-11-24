Con “A Bridge To far” la band texana dei Midlake confeziona un album molto ispirato, maturo, circondato da un’aura di magia tipica degli anni Settanta, periodo da cui i Midlake attingono magistralmente.

Appena ci mettiamo in ascolto, entriamo in qualcosa di delicato e mistico che ci nutre e irradia una luce ormai sepolta. Considero questo il miglior disco dal loro magnifico (e ancora ineguagliato) esordio, “The Trials Of Van Occupanther”.

Credit: Barbara FG

“Days Gone By” apre il disco come un delizioso acquerello che mostra quelle che saranno alcune cifre del disco: folk bucolico, pastorale, una psichedelia bianca che avvolge l’intera opera. La title-track continua nel solco del brano d’apertura ma, pur aggiungendo ritmo, risulta meno incisiva. Arriviamo poi a “The Ghouls”, una magnifica cavalcata piena di energia magica. Un ottimo psych-space rock. “Guardians”, con la partecipazione della cantante Madison Cunningham, è a mio parere l’apice del disco. Un rincorrersi di voci che ti rapisce totalmente e ti trasporta in un folk cosmico davvero pregevole. Abbiamo poi un trittico di tutto rispetto, formato da “Make Haste”, “Eyes Full of Animal” e “The Calling”. Un susseguirsi di energia, sgroppate psichedeliche, melodie ispiratissime. I riferimenti sono tanti, pensate al miglior folk-rock psichedelico anni Settanta e non sbaglierete di certo. “Lion’s Den” è più quieta ma non meno efficace. Gli ultimi due brani, invece, sono per me i più deboli. “Within/Without” crea un’atmosfera appesa che però non raggiunge a pieno lo scopo. Il brano di chiusura, “The Valley of Roseless Thorns” dovrebbe essere il brano gemello di “Days Gone By” per chiudere il cerchio ma fallisce rimanendo poco coinvolgente.



I Midlake si mostrano in stato di grazia, inanellando almeno sette brani su dieci davvero di alto livello. Il duetto tra il frontman Eric Pulido e Madison Cunningham in “Guardians” vale da solo il prezzo del biglietto, come si suol dire.

In generale, “A Bridge To far” permette di ascoltare un elegante folk-rock, ricco di magia e psichedelia di alta qualità.