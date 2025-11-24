Torna in Italia il Moz: lunedì 9 marzo 2026 l’artista britannico si esibirà al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del suo nuovo tour.

La presale dedicata agli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli sarà attiva da giovedì 27 novembre alle ore 10.00. Per accedere, è possibile iscriversi gratuitamente su: https://dalessandroegalli.com/

La vendita generale aprirà venerdì 28 novembre alle ore 10.00 su ticketone.it

Per informazioni e prenotazioni per persone con disabilità: https://www.dalessandroegalli.com/site/tickets

Morrissey già quest’anno era passato dal vivo dalle nostre parti per ben cinque date (online trovi i live report delle date di Roma e Gardone Riviera)