Ritorna Tutti Fenomeni aka quel geniaccio di Giorgio Quarzo Guarascio che ci ha deliziato con i suoi due album precedenti e rappresentano una ventata di freschezza sia dal punto musicale (ma qui c’era la mano di un altro geniaccio il buon Niccolò Contessa), sia grazie ai testi di Giorgio che si contraddistinguono per intelligenza e ironia e per la loro capacità di una lettura estremamente interessante.

Ho adorato praticamente tutta la sua produzione e all’uscita del nuovo singolo mi sono precipitato all’ascolto, finita almeno per il momento la collaborazione con Niccolò Contessa, che è tornato con l’ottimo nuovo album dei Cani “Post mortem”, troviamo Giorgio Poi come coautore e produttore di un album che uscirà il 23 gennaio 2026 e si intitola “Lunedì”.

Ecco il primo assaggio con “Piazzale degli eroi” che come parte mi ha fatto subito ricontrollare chi fossero gli autori, visto che sembrava proprio un pezzo dei Cani periodo “Aurora”, un brano delizioso che si ama al primo ascolto e nel quale ritroviamo tutta la bellezza dei testi di Giorgio Quarzo Guarascio che trovo sempre estremamente divertenti.

Cosi una canzone d’amore e antinomia diventa il momento di frasi da ricordare e utilizzare come citazioni neanche fosse Woody Allen come “… Essere magre, essere grasse, è diventata la lotta di classe” (che ho già utilizzato senza citare la fonte), o “…Saluti romani a piazzale degli Eroi P?rché ogni croce celtica, alla fine, sta parlando di noi..” che, se interpreto bene le intenzione dell’autore (ma puo’ darsi anche di no), esprime quelle contraddizioni (Piazzale degli eroi = eroi versus fascismo) e ( croce celtica = paganesimo e cristianesimo).

Un bel pezzo che aumenta la voglia di sentire il suo nuovo album, le aspettative sono altissime VIVA TUTTI FENOMENI.

