Il 17 dicembre al CAP10100 di Torino ci sarà una serata speciale per celebrare Luca Bergia, storico batterista dei Marlene Kuntz, Che ci ha lasciato a mazro di due anni fa. Alla serata parteciperà Stefano Guzzetti, con cui lo stesso Bergia aveva portato a termine “Nuovi Colori”, un album che verrà pubblicato il 18 dicembre 2025 per Al-Kemi Records / Ala Bianca.

Verrà fatto ascoltare in anteprima proprio il disco che vede anche la partecipazione di Samuel, L’Aura, Beatrice Antolini e Priestess. A seguire, vari momenti musicali che termineranno con il live set a cura di NicoNote.

Il ricavato della serata, oltre alla parziale copertura dei costi di produzione, sarà destinato a una donazione benefica.

“Una serata per Luca” vedrà la partecipazione di Marlene Kuntz, Damir Ivic, Gianni Maroccolo, Roberto Gaia, Bernardo Grillo e Leo Colonnelli, Luca Vicio Vicini, Giorgio Prette, L’Aura, NicoNote e altri ospiti in via di definizione.

Guizzetti, pianista e compositore, racconta così l’esperienza con Bergia: ““Nuovi colori” è il disco che io e Luca abbiamo creato insieme, in amicizia e nella reciproca ammirazione. Luca era e sarà sempre una persona splendida, generosa, altruista e dal cuore d’oro. Credo che la musica di questo disco lo rispecchi in pieno e, inutile a dirsi, tutte le note di queste tracce sono per lui. Ci siamo incontrati più volte, a Cagliari e anche a Cuneo, nella sala prove dei Marlene Kuntz, per mixare il disco. Sono stato ospite a casa sua e ho potuto vivere in prima persona la bellezza del suo animo. I ‘nuovi colori’ sono quelli con cui io e lui volevamo dipingere le nostre musiche, dei nostri nuovi e possibili mondi e credo davvero che, almeno per questo, anche grazie agli ospiti presenti nelle canzoni, ci siamo riusciti.“

Nel frattempo i Marlene Kuntz programmano il loro futuro: a marzo/aprile infatti torneranno in tour per eseguire interamente “Il vile”, 30 anni nel 2026.

Biglietti QUI.

5 marzo – The Cage – Livorno

7 marzo – Mamamia – Senigallia

12 marzo – New Age – Treviso

19 marzo – Estragon – Bologna

20 marzo – Orion – Roma

25 marzo – Hall – Padova

26 marzo – Alcatraz – Milano

27 marzo – Viper – Firenze

9 aprile – Hiroshima – Torino

16 aprile – Casa Della Musica – Napoli

18 aprile – Demodè – Bari