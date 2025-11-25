Credit: Press

Il nono LP dei Cribs, “Selling A Vibe”, uscirà il prossimo 9 gennaio, via Sonic Blew / PIAS.

La band alt-rock di Wakefield ha annunciato oggi alcune date europee a supporto del suo nuovo lavoro previste per il prossimo mese di aprile.

I fratelli Jarman passeranno anche dall’Italia per due appuntamenti – sabato 11 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e domenica 12 al Monk Club di Roma.

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 28 novembre su ‘Dice.fm‘ e ‘Ticketone.it‘ per il live lombardo e su ‘Xceed.me‘ per lo show laziale.