La natura ipnotica ma piuttosto impegnativa della grancassa della 909 è qualcosa che ho sempre cercato nella musica. Quando ho acquistato la mia prima drum machine 909 e ho sentito quanto potesse essere piena la grancassa da sola, mi sono perso in quelle specifiche frequenze basse per diverse settimane. Lo studio in cui scrivo ha dei subwoofer molto potenti, quindi mi sedevo lì per ore a cercare il suono pieno di quella batteria. Quello è stato il punto di partenza di questo brano. Quando ho finito una prima versione dello strumentale, Miss Grit ha aggiunto la voce e dato vita al brano. Il tutto è venuto fuori in modo abbastanza naturale e la voce ha aggiunto molta emozione e consistenza al brano.