The Null Club è il progetto di Alan Duggan Borges, chitarrista dei Gilla Band.
Grazie a questa rubrica lo stiamo seguendo già da alcuni mesi e ad aprile è arrivato anche il suo omonimo primo EP: ora il musicista britannico prosegue la sua strada condividendo un nuovo brano, “Overgrown”.
Il brano, che vede la partecipazione della statunitense Miss Grit, è stato mixato da Daniel Fox, suo compagno nei Gilla Band.
Alan dice del pezzo:
La natura ipnotica ma piuttosto impegnativa della grancassa della 909 è qualcosa che ho sempre cercato nella musica. Quando ho acquistato la mia prima drum machine 909 e ho sentito quanto potesse essere piena la grancassa da sola, mi sono perso in quelle specifiche frequenze basse per diverse settimane. Lo studio in cui scrivo ha dei subwoofer molto potenti, quindi mi sedevo lì per ore a cercare il suono pieno di quella batteria. Quello è stato il punto di partenza di questo brano. Quando ho finito una prima versione dello strumentale, Miss Grit ha aggiunto la voce e dato vita al brano. Il tutto è venuto fuori in modo abbastanza naturale e la voce ha aggiunto molta emozione e consistenza al brano.
Il pezzo, lungo oltre sei minuti, è puro delirio che con un suono elettronico ricco di beat e synth ci avvolge e ci ipnotizza, non permettendoci di rimanere fermi: esaltante!
