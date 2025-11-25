Credit: Steve Gullick

Seguiamo i Cardinals ormai da due anni grazie a questa rubrica.

Come già annunciato, la band di Cork il prossimo 13 febbraio pubblicherà, via So Young Records, il suo LP d’esordio, “Masquerade”.

Le dieci canzoni che lo compongono sono state registate la scorsa estate ai RAK Studios insieme al profuttore Shrink.

È un disco che è allo stesso tempo grandioso e intimo, intriso di romanticismo e immagini sacre, ma soprattutto è l’inequivocabile realizzazione della promessa innata che la band ha mostrato sin dai suoi esordi.

Oggi arriva un altro prezioso estratto, “Barbed Wire”, accompagnato da un video diretto da Xander Lewis.

Il frontman Euan Manning dice del singolo:

È fortemente ispirato dalla storia della nostra città e alla prigione che molti anni fa sorgeva sul ponte della porta sud. Dal punto di vista dei testi, speravo di evocare immagini delle mura della città e delle recinzioni di sicurezza. A volte l’estetica può accompagnare una canzone dalla sua nascita al suo completamento. Anche il romanzo di Kevin Barry “City of Bohane” è stato fonte di ispirazione per una rivisitazione gotica di Cork.

Esplosiva, con fisarmonica e ovviamente chitarre, questa traccia trasporta con essa passione e una grande intensità per un risultato adrenalinico e ricco di spunti interessanti.

Listen & Follow

Cardinals: Bandcamp | Spotify | Facebook