Seguiamo Alice Phoebe Lou praticamente dall’inizio della sua carriera e una cosa sicuramente non è mai cambiata, la qualità dei suoi lavori, che è rimasta sempre elevata in tutti questi anni: ora, dopo poco più di due anni da “Shelter“, arriva questo suo sesto LP, pubblicato da Nettwerk Music Group.

Credit: Bob Greco

Il nuovo disco viene definito nella press release come una libreria personale di musica inedita, il prossimo album è uno sguardo essenziale all’esplorazione della Lou sia a livello globale che interiore.

La trentaduenne musicista sudafricana di stanza da ormai tanti anni a Berlino, infatti, ha deciso di fare un disco senza l’ausilio della sua band, utilizzando anche pezzi che aveva scritto in passato, ma che non erano mai finiti su un album, lasciando passare tutte le sue emozioni.

Registrato nel corso del 2025 al La Pot Studio di Berlino, “Oblivion” è stato prodotto dalla stessa Alice, mentre David Parry si è occupato del mastering.

“Sailor” ci introduce al suo nuovo mondo fatto di semplicità, ma incredibilmente ricco di passione e disegnato con la sola chitarra acustica: sono i sentimenti a fiorire e la sensazione di intimità è qualcosa di davvero speciale, grazie anche alle ambientazioni sonore che la Lou è capace di descrivere.

Dobbiamo fare solo qualche passo in avanti e trovare “Sparkle”, un altro passo poetico dalla bellezza eccezionale, dove la voce della sudafricana è accompagnata dal piano: la sua dolcezza è qualcosa di unico e incantevole, così come quella sua tranquillità, mentre la voce riflessiva di Alice rassicura e allo stesso tempo riesce a scaldare il cuore di chi ascolta. Un pezzo di una bellezza assoluta e senza tempo.

Tocchi di piano ripetitivi compongono la title-track “Oblivion”, creando un’atmosfera cupa, ma allo stesso tempo libera e senza confini di spazio.

Anche in “Old Shadows”, descritta invece con la sei corde, si puo’ godere di un grande senso di intimità e di sensazioni speciali e, mentre la strumentazione rimane minimalista, il cuore della muscista di stanza in Germania rimane davanti a tutto e ci sembra quasi di sentirlo battere.

Come dicevamo poco sopra, “Oblivion” ci presenta una versione intima, gentile e semplice di Alice, regalandoci trentasei minuti di grande valore e di bellezza e delicatezza folk con riferimenti classici: un lavoro da gustarsi in cuffia nel buio della notte prima di addormentarsi.