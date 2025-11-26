Credti: press

I britannici Witch Fever annunciano le date del nuovo tour da headliner che li vedrà in concerto in UK e in Europa il prossimo anno.

Il gruppo sta facendosi strada nella scena alternativa del Regno Unito grazie a una capacità innovativa di fondere la ferocia del punk con l’inquietudine gotica e le atmosfere doom. La band sarà dal vivo al Bloom di Mezzago (MB) il 24 aprile 2026. In apertura si esibirà un’altra band che sarà prossimamente comunicata.

Biglietti QUI.

La cantante Amy Walpole dichiara: “Questo sarà il nostro primo tour da headliner dopo molto tempo e non vediamo l’ora di tornare a incontrare tutti da vicino. Abbiamo passato due mesi in tournée nelle arene con i Volbeat e ci è mancata un po’ l’intimità dei concerti più piccoli, quindi sarà divertente! Vogliamo vedere tutti i vostri volti, quindi venite!“.