credit: press

Con “News from Planet Zombie“, i Notwist tornano alla ribalta dopo anni di esplorazioni e sperimentazioni con un album ricco di malinconia e positività, delineato attraverso una serie di brani pop emozionanti e intensamente coinvolgenti. È un album che riflette un mondo caotico, ma risponde con calore e generosità, per raggiungere un consolidamento creativo e spirituale. Registrato nella loro città natale, Monaco di Baviera, l’album si ricollega alla sicurezza del locale per esplorare i problemi del globale: un impulso guida che permea le undici canzoni dell’album. È anche il primo album in studio dal 1995, 12, che la band ha registrato insieme in studio nella sua formazione live ampliata. L’uscita è prevista per il 13 marzo tramite Morr Music.

Un nuovo album dei Notwist è sempre un’impresa curiosa; il loro linguaggio musicale è coerente e resiliente quanto i contesti creativi sono imprevedibili e in continua evoluzione. Per “News from Planet Zombie”, il trio centrale composto da Markus e Micha Acher e Cico Beck ha abbracciato le molteplici possibilità di scrivere insieme, portando le canzoni al collettivo e poi arrangiando, provando e registrando il materiale dal vivo, in studio.

Il risultato è un album energico, pienamente attuale, con momenti spettacolari in cui si può sentire la magia che ribolle nella dinamica tra gli Acher, Beck e gli altri membri Theresa Loibl, Max Punktezahl, Karl Ivar Refseth e Andi Haberl. “Teeth” apre l’album in modo tranquillo e riflessivo, mentre le note tintinnanti di “Propeller” sfiorano la superficie dello strumento come sassi che rimbalzano sull’acqua gorgogliante. “The Turning” si fa strada tra le melodie più commoventi dell’album.

Nel nuovo singolo “X-Ray” tutti sono supercarichi e sparano inni futuristici con un’energia collettiva alle stelle. Impossibile non farsi coinvolgere, trascinare ed esaltare da questo lato travolgente dei Notwist che viaggiano a tutta birra su sentieri indie-rock fragorosi e carichi di voci e melodia.

“Planet Zombie” è stato registrato in una settimana all’Import Export, uno spazio senza scopo di lucro dedicato all’arte e alla musica. E si sente: ci sono alcuni piacevoli bordi grezzi, come se la ricerca della perfezione sfocata da parte dei Notwist significasse che sono anche abbastanza sicuri da lasciare che le canzoni respirino e mutino nelle nostre orecchie.

Attraverso la figura dello zombie, Markus Acher esplora le nostre ansie: “Nel titolo e in alcuni testi faccio riferimento ai film di serie B e agli horror, che sono un riferimento al mondo folle di questo momento, che sembra proprio un film di serie B davvero brutto e irrealistico. Ma c’è anche un monito a non perdere completamente il filo, perché anche queste cose passeranno. Il fiume qui a Monaco dove vado spesso è lì da sempre e ci sarà ancora molto tempo dopo di noi. Sempre lo stesso, ma sempre diverso. Molto rilassante, ma anche un costante promemoria che, come questo fiume, il tempo scorre solo in una direzione e non si può tornare indietro. Ogni momento è molto prezioso“.

Tracklist:



1 Teeth

2 X-Ray

3 Propeller

4 Red Sun

5 The Turning

6 Snow

7 Silver Lines

8 Who We Used to Be

9 How the Story Ends

10 Projectors

11 Like This River