Dopo aver annunciato nei mesi scorsi le date e i luoghi del suo debutto in Italia, a Modena dal 13 al 18 luglio 2026, il celebre festival europeo Jazz Open – nato a Stoccarda sotto la direzione artistica di Jurgen Schlensoge da 30 anni un vero punto di riferimento mondiale per la grande musica internazionale – inizia a svelare i primi protagonisti di una line up che si preannuncia davvero stellare, sempre nel segno della sua tradizionale formula vincente Jazz & Beyond che abbraccia una vasta gamma di generi, dal jazz classico a quello più contaminato, fino ad arrivare al pop al soul e al rock.
Più che semplici nomi, Jazz Open Modena, sempre sotto la direzione di Schlensog, annuncia vere e proprie icone della scena artistica contemporanea: Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre.
Info e biglietti QUI.
La programmazione completa sarà annunciata nei prossimi mesi. Le prevendite apriranno il 3 dicembre sui canali ufficiali.
Ecco le date ufficiali (tutti gli show si svolgeranno in Piazza Roma a Modena):
13 Luglio
Gregory Porter, Diana Krall
14 Luglio
Moby
16 Luglio
Jamie Cullum, Joss Stone
18 Luglio
Jean-Michel Jarre